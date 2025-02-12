В России назвали ответной мерой непредоставление аккредитации журналисту Le Monde

Россия в течение нескольких месяцев предлагала Франции варианты урегулирования ситуации вокруг того, что Париж не выдал визы российскому корреспонденту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

По ее словам, обращения с российской стороны были направлены французскому посольству в Москве, министерству иностранных дел Франции.

Захарова отметила, что Россия предлагала разные варианты, и в какой-то момент Франция «даже взяла это в проработку», но в итоге все равно отказалась предоставлять визу, осознавая, что от Москвы последует ответ.

Представитель МИД РФ утверждает, что в Париже «себя проявили как настоящие вруны», озвучили ситуацию не с позиции принятия Россией ответных мер на отказ выдачи визы, а рассказали об истории с нарушением якобы прав корреспондента Le Monde.

Посольство Франции в РФ дважды отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе. При этом российская сторона официально уведомляла и МИД Франции, и французского посла в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит свое решение. В итоге Москва не предоставила аккредитацию журналисту Le Monde Бенжамену Кенелю.

Ранее посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой.