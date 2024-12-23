Посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой

Решение властей Германии объявить сотрудников Первого канала угрозой национальной безопасности является беспрецедентным, это прямое нарушение свободы слова. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Это прямое нарушение свободы слова, СМИ, прав российских журналистов, которые многие годы честно исполняли свой профессиональный долг», — подчеркнул дипломат.

По мнению Нечаева, это было чисто политическое решение, которое выглядит как расплата за успешную работу, за трансляцию мнения, «отличного от догматов местного мейнстрима».

Посол добавил, что Россия была вынуждена дать ответ на соответствующее решение Германии, она отозвала аккредитацию у двух сотрудников немецкого телеканала ARD. При этом корреспондентский пункт ARD в Москве продолжил работу, в отличие от берлинского бюро Первого канала.

В конце ноября этого года корреспондент российского Первого канала Иван Благой заявил, что власти Германии закрывают немецкое бюро телеканала.

В конце октября в Чехии были заблокированы Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT». Как отмечало РИА Новости, данное решение связано с предполагаемым «нарушением местного законодательства».

Ранее в Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.