Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой

Нечаев: объявление ФРГ сотрудников Первого канала угрозой нарушает свободу слова
close
Global Look Press

Решение властей Германии объявить сотрудников Первого канала угрозой национальной безопасности является беспрецедентным, это прямое нарушение свободы слова. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Это прямое нарушение свободы слова, СМИ, прав российских журналистов, которые многие годы честно исполняли свой профессиональный долг», — подчеркнул дипломат.

По мнению Нечаева, это было чисто политическое решение, которое выглядит как расплата за успешную работу, за трансляцию мнения, «отличного от догматов местного мейнстрима».

Посол добавил, что Россия была вынуждена дать ответ на соответствующее решение Германии, она отозвала аккредитацию у двух сотрудников немецкого телеканала ARD. При этом корреспондентский пункт ARD в Москве продолжил работу, в отличие от берлинского бюро Первого канала.

В конце ноября этого года корреспондент российского Первого канала Иван Благой заявил, что власти Германии закрывают немецкое бюро телеканала.

В конце октября в Чехии были заблокированы Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT». Как отмечало РИА Новости, данное решение связано с предполагаемым «нарушением местного законодательства».

Ранее в Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами