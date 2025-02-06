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В России лишили французского журналиста аккредитации в ответ на отказ в визе журналисту КП

Захарова: журналист Le Monde получит аккредитацию при визе для журналистов РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Журналист Le Monde Бенжамен Кенель получит аккредитацию в России, если проблема с выдачей виз российским журналистам во Франции будет разрешена. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя письмо главного редактора французской газеты о непонимании причин лишения аккредитации постоянного корреспондента издания в Москве Кенеля.

По словам дипломата, она отвечает на письмо французской редакции, потому что Россия, в отличие от Франции, «по-настоящему, а не лицемерно», поддерживает свободу слова.

Захарова напомнила, что посольство Франции в Москве дважды отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе. При этом российская сторона официально уведомляла и МИД Франции, и французского посла в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит свое решение.

Аккредитация Кенеля требовала технического продления. Журналист был об этом уведомлен. Он активно подключился к поиску решения проблемы и заверил, что постоянно общается с МИД Франции. Захарова предположила, что он мог не рассказать своему руководству о своих усилиях.

Представитель МИД РФ добавила, что французская дипломатия с равнодушием отнеслась к предупреждениям Москвы о неминуемых последствиях для Кенеля и оставила в силе ранее принятое решение о невыдаче визы Куделе. В связи с этим последовали анонсированные ответные меры.

Захарова предложила главреду Le Monde обратиться к МИД Франции с вопросом, до каких пор «французские власти будут издеваться над журналистами».

Ранее посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой.

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