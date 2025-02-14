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В Финляндии призвали ЕС восстановить диалог с РФ

Yle: четыре евродепутата Финляндии призвали ЕС наладить диалог с РФ
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Четыре евродепутата Финляндии считают, что Евросоюзу нужно наладить диалог с Россией, однако большинство выступили против. Об этом сообщает портал Yle.

Согласно опросу, за прямой диалог с РФ выступили депутаты Европарламента Мерья Кюллонен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома от Социал-демократической партии, а также Сирпа Пиетикяйнен от Коалиционной партии.

В то же время 11 депутатов выступили против контактов ЕС с Россией.

До этого министр внутренних дел Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Таким образом она прокомментировала телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

В декабре прошлого года Путин заявил, что у РФ и Финляндии были самые добрые отношения, а теперь придется стягивать воинские подразделения в Ленинградский военный округ.

Ранее в Финляндии назвали главную ошибку в отношениях с Россией.

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