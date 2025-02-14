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Премьер Польши: Украина, Европа и США должны объединиться и начать переговоры

Премьер Польши Туск обсудил с Зеленским мирные переговоры
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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами мирные переговоры. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Киев, Брюссель и Вашингтон должны объединиться, чтобы начать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

«После моих сегодняшних телефонных звонков с Зеленским, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и лидером Христианско-демократической партии Германии Фридрихом Мерцем послание ясно: Украина, Европа и США должны объединиться и начать мирные переговоры», — написал польский премьер.

До этого он писал, что для справедливого мира необходима совместная работа Украины, Европы и США.

12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что для этого важно устранить его первопричины.

Ранее Шольц оценил переговоры Путина и Трампа.

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