Шольц призвал помочь Киеву создать сильную армию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад должен помочь Украине сформировать мощные вооруженные силы, поскольку экономика страны не справится с финансированием такой армии самостоятельно. Об этом он сказал в ходе предвыборных теледебатов с кандидатом от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем в эфире ZDF.

«Украине необходима сильная армия для самообороны, но ее экономика не потянет такие расходы. Наша задача — обеспечить эту поддержку, договорившись о надежных гарантиях безопасности», — подчеркнул Шольц.

Также в ходе дебатов действующий канцлер ФРГ сказал, что Германия не должна поставлять Украине оружие, способное наносить удары вглубь российской территории.

8 февраля Шольц раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа о продолжении американской военной помощи Украине в обмен на ее полезные ископаемые. Шольц напомнил, что, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен. По его словам, так же должны поступить другие страны.

Ранее Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России, а не США.