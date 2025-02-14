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В Польше не исключили отправку военных на Украину

Экс-посол Польши Цихоцкий допустил отправку на Украину польских военных
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Kuba Stezycki/Reuters

Бывший польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий не исключил отправку военнослужащих армии Польши на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА Новости.

«Это вопрос не ко мне, но давайте осознаем, что так может случиться, что это могут быть вовсе не миротворческие силы», — сказал Цихоцкий, отвечая на вопрос, сколько польских миротворцев могут отправить на Украину.

Экс-дипломат добавил, что не исключает никаких сценариев в перспективе 5-10 лет.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев, Брюссель и Вашингтон должны объединиться и начать мирные переговоры.

13 февраля американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев.

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