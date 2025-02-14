Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии

Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии 17 февраля
close
Florion Goga/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля проведет переговоры с коллегой из Сербии Марко Джуричем. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«‎17 февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия», — сказала Захарова.

Отмечается, что главы ведомств обсудят ситуацию в Косово и на Балканах, а также отношения Москвы и Белграда.

Накануне стало известно, что Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге в ЮАР.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении «очень плохих вещей». Рубио подчеркнул, что ЮАР проводит экспроприацию частной собственности и использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости». В качестве примеров он привел поощрение страной комплекса мер «Разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) и разрешение проблем изменения климата.

Ранее стало известно, какие страны G20 больше всех снизили свой внешний долг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами