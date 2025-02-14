Стало известно, когда Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии

Глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля проведет переговоры с коллегой из Сербии Марко Джуричем. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«‎17 февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия», — сказала Захарова.

Отмечается, что главы ведомств обсудят ситуацию в Косово и на Балканах, а также отношения Москвы и Белграда.

Накануне стало известно, что Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге в ЮАР.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении «очень плохих вещей». Рубио подчеркнул, что ЮАР проводит экспроприацию частной собственности и использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости». В качестве примеров он привел поощрение страной комплекса мер «Разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) и разрешение проблем изменения климата.

Ранее стало известно, какие страны G20 больше всех снизили свой внешний долг.