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Стало известно, какие страны G20 больше всех снизили свой внешний долг

РИА Новости: РФ и Япония в 2024 году больше всех в G20 сократили внешний долг
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Adnan Abidi/Reuters

РФ и Япония в течение 2024 года показали наибольшие темпы снижения внешнего долга среди стран — членов «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб соответствующих государств.

По информации агентства, за первые шесть месяцев прошлого года внешний долг Японии уменьшился на 7% и достиг отметки в $4,2 трлн. РФ за аналогичный период времени сократила свои обязательства перед иностранными кредиторами на 5%, в результате чего ее внешний долг составил $301,9 млрд.

Кроме того, в тройку лидеров по темпам снижения внешнего долга вошла Южная Корея. Соответствующий показатель по этой азиатской республике уменьшился на 2%, составив $658,3 млрд.

Также сократить свои обязательства перед иностранными кредиторами смогли Италия (на 0,8%), Мексика (на 0,4%), Германия (менее чем на 0,1%) и Индонезия (менее чем на 0,1%).

Саудовская Аравия, в свою очередь, больше всех в G20 нарастила внешний долг. Обязательства страны перед иностранными кредиторами выросли на 14%, достигнув отметки в $344,8 млрд.

Аналогичным образом в 2024 году поступили Индия и США, увеличив внешний долг на 5% и 3,5% соответственно. В результате задолженность Индии составила $682,3 млрд, а задолженность США — $26,9 трлн.

Ранее государственный долг Украины достиг 92% от ее ВВП.

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