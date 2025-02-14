Лавров примет участие в СМИД G20 в ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге в ЮАР. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это, безусловно, знаковое событие не только для Претории, но и для всего Африканского континента, который впервые будет принимать у себя мероприятие по линии «двадцатки», — сказала она.

Захарова добавила, что российскую делегацию планирует возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча состоится в один из дней, 20 или 21 февраля.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении «очень плохих вещей». Рубио подчеркнул, что ЮАР проводит экспроприацию частной собственности и использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости». В качестве примеров он привел поощрение страной комплекса мер «Разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) и разрешение проблем изменения климата.

Ранее стало известно, какие страны G20 больше всех снизили свой внешний долг.