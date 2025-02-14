Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестович назвал «неудержимое желание халявы» одной из причин «украинской трагедии»

Арестович назвал три главных фактора украинской трагедии
close
Global Look Press

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале выразил пессимистичный взгляд на будущее страны. Он назвал три фактора «украинской трагедии», которую сейчас может наблюдать весь мир.

На первое место он поставил гордыню и привел формулу, которой до сих пор придерживаются жители Украины: «Нам никто не указ, мы самые вольные люди в мире».

На втором месте, по мнению Арестовича, оказалась пассионарность. Украинцы заявляли, что в любой момент могут учинить бунт и кого угодно свергнуть.

Также слабым местом украинского народа оказалось «неудержимое желание халявы». Одним из идеальных воплощений «халявы» экс-советник офиса президента назвал Владимира Зеленского.

Арестович добавил, что украинцы еще не осознали, что являются «коллективным козлом отпущения», которого хотят «зажарить и поделить». Он считает, что это произойдет после переговоров президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

Ранее британские СМИ написали, что Украину «отымели».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами