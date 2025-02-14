Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале выразил пессимистичный взгляд на будущее страны. Он назвал три фактора «украинской трагедии», которую сейчас может наблюдать весь мир.

На первое место он поставил гордыню и привел формулу, которой до сих пор придерживаются жители Украины: «Нам никто не указ, мы самые вольные люди в мире».

На втором месте, по мнению Арестовича, оказалась пассионарность. Украинцы заявляли, что в любой момент могут учинить бунт и кого угодно свергнуть.

Также слабым местом украинского народа оказалось «неудержимое желание халявы». Одним из идеальных воплощений «халявы» экс-советник офиса президента назвал Владимира Зеленского.

Арестович добавил, что украинцы еще не осознали, что являются «коллективным козлом отпущения», которого хотят «зажарить и поделить». Он считает, что это произойдет после переговоров президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

Ранее британские СМИ написали, что Украину «отымели».