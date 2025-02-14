Провокацией с Чернобыльской атомной электростанцией президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры РФ и Соединенных Штатов после разговора лидеров. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в социальных сетях появилось видео удара беспилотного летательного аппарата по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские средства массовой информации писали, что он был нанесен ударным дроном. Зеленский попытался обвинить российскую сторону, но никаких доказательств привести не смог.

«Зеленскому и его британским владельцам нужно прекратить общение Трампа с Путиным, хотя бы на время. И так совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе», — сказал Лебедев.

По его мнению, Украине провокация необходима для продолжения войны. Главной задачей Зеленского является то, чтобы глава Белого дома продолжил финансировать военное снабжение Украины и европейских стран.

Запорожская атомная станция не получила повреждений в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской ТЭС, находящейся рядом с атомной станцией.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.