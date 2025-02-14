Песков прокомментировал возвращение Винника в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рады возвращению в Россию Александра Винника, которого освободили из тюрьмы в США.

«Для нас всех и для президента всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в США, возвращается на свою Родину», — отметил Песков.

Он признался, что пока не располагает информацией, будет ли Путин созваниваться с Винником. Ранее вернувшийся в Россию Винник выразил благодарность президенту Владимиру Путину за помощь.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010-го года через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

12 февраля стало известно, что России передадут Винника в обмен на осужденного в РФ американца Марка Фогеля. Он получил в России срок по делу о контрабанде наркотиков.

Ранее мать Винника отреагировала на информацию об освобождении сына.