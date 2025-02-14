Россиянин Винник сделал заявление после возвращения в Россию из тюрьмы в США

Винник заявил, что благодарен президенту Путину и всем, кто помог ему

Вернувшийся в Россию после освобождения из тюрьмы в США россиянин Александр Винник выразил благодарность президенту Владимиру Путину за помощь. Об этом он сказал на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Я благодарен президенту Владимиру Путину и всем, кто помог», — отметил он на видео.

Сообщалось, что борт военно-воздушных сил США, который доставил в Россию освобожденного в результате обмена криптоинвестора Александра Винника, покинул аэропорт Внуково.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США. В тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин — один из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее политолог назвал обмен заключенными «стресс-тестом» перед переговорами РФ и США.