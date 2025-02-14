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Двое российских детей вернулись в РФ с Украины при посредничестве Катара

ТАСС: двое российских детей вернулись с Украины при посредничестве Катара
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The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Двое детей вернулись в РФ с Украины при посредничестве Катара и российского детского омбудсмена. Об этом пишет ТАСС.

Две сестры, которым по 12 лет, воссоединились с матерью в катарском посольстве в Москве. Процесс прошел при содействии посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В конце 2024 года Львова-Белова рассказала, что с родственниками на Украине воссоединились 87 детей, еще 15 детей вернулись в Россию.

Эти случаи касаются семей, в которых ребенок приехал в Россию с одним из родителей, а другой остался на Украине, или ребенок был эвакуирован вместе с бабушкой, а родители остались, отметила детский омбудсмен.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что это гуманитарная миссия, в которой не должно быть никакой политики, добавила Львова-Белова.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что Россия при посредничестве Катара передала родным на Украине еще семерых детей. Они были переданы семьям в посольстве Катара в Москве при участии катарского посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Ранее телеведущая Светлана Зейналова улетела с детьми из России.

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