Политолог прокомментировал слова Вэнса об отправке военных на Украину

Заявления Вашингтона о том, что американская администрация не исключает полностью вариант отправки военных на Украину, являются попыткой давления на Москву в преддверии возможных переговоров. Об этом РИА Новости заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«Пока что это угроза, это просто способ давления на нашу страну... Пока это, мне кажется, больше подготовка к переговорам, чем сами переговоры. То есть это просто давление», — заявил собеседник агентства.

Безпалько добавил, что американский лидер Дональд Трамп действует как любой крупный правитель, предлагая как меры негативного стимулирования, так и позитивного. Однако в чем именно состоит позитивный стимул для российской стороны, в настоящее время неясно, указал политолог.

Собеседник агентства подчеркнул, что давление может выразиться не только в угрозе отправки войск, но и угрозах полностью закрыть нефтяной экспорт России.

До этого Вэнс заявил, что Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину в случае, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. Кроме того, США могут ввести дополнительные санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом, гарантирующее долгосрочную независимость.

Также вице-президент США отметил, что переговоры по Украине между Москвой и Вашингтоном приведут к заключению сделки, «которая шокирует многих людей».

Ранее посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США.