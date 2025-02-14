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Эксперт раскрыл действия Евросоюза на фоне переговоров по Украине

Аналитик Сапир: лидерам ЕС остается только кричать на фоне переговоров по Украине
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Global Look Press

Лидерам ЕС остается только кричать на фоне переговоров по Украине и начавшейся нормализации отношений между Россией и США, Европа в одиночку не способна помогать Киеву. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир.

«Лидеры Европы делают то, что делает обычно человек, когда включает не тот кран в душе: они кричат… Европейский союз не может позволить себе поддерживать конфликт на Украине без США», — подчеркнул он.

Как отметил Сапир, после признания бессмысленности поддержки Украины страны-лидеры Европы окажутся «между «молотом» торговой политики Трампа «наковальней» растущих цен на энергоносители».

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне начавшегося урегулирования на Украине призвал бундестаг признать конфликт чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за устранение первопричин конфликта и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее в США заявили, что Трамп исключает Киев из переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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