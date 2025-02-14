На Украине заявили, что вступили в конфликт с РФ ради членства в НАТО

Украина ради обещанного ей западными партнерами членства в Североатлантическом альянсе пошла на противостояние с Россией. Об этом заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны и глава постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев порталу Semafor.

«Ради этого членства нам пришлось пройти через боль и страдания наших граждан. И если это изначально было невыполнимо, Западу не следовало давать нам таких обещаний», — заявил политик.

Чернев подчеркнул, что в Киеве с сожалением отнеслись к заявлениям главы Пентагона Пита Хегсета.

12 февраля Хегсет подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года — это иллюзия, которая затягивает конфликт. При этом США предлагают включить в мирный договор гарантии для Киева, которые не дадут развязать новые боевые действия.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что считает причиной кризиса на Украине заявление его предшественника Джо Байдена о том, что республику примут в НАТО.

Также глава Белого дома поддержал позицию министра обороны США относительно маловероятности и нецелесообразности вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину.