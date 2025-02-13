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Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО

Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Украине в членстве в НАТО
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержал позицию министра обороны Пита Хегсета относительно маловероятности и нецелесообразности вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что еще до прихода к власти Путина было понятно, что Москва никогда не согласится на членство Украины в альянсе.

«Это правда. Я думаю, что еще задолго до президента Путина они (Россия. — Прим. ред.) говорили, что ни при каком условии не допустят этого», — сказал американский лидер.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года — это иллюзия, которая затягивает конфликт. При этом США предлагают включить в мирный договор гарантии для Киева, которые не дадут развязать новые боевые действия. По словам Хегсета, на Украине можно разместить миротворческую миссию, однако военные не должны иметь никакого отношения к НАТО и особенно к пятому пункту устава альянса.

Сегодня в Пентагоне сообщили, что президент Трамп считает своим главным приоритетом разрешение конфликта на Украине и установление стабильного мира в этом регионе.

Ранее Хегсет назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире.

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Переговоры о мире на Украине
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