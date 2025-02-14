Великобритания расширила санкции в отношении России

Британия расширила антироссийский список санкций на пять позиций

Великобритания расширила антироссийский список санкций на пять позиций. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Санкции введены против владельца «Нерудной компании Бердяуш» Артема Чайки, директора федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимира Селина, заместителя министра обороны России Павла Фрадкова.

Также в санкционный список внесены завод «Киров-Энергомаш» и компания «Росатом Аддитивные технологии».

11 февраля Великобритания ввела санкции против шести граждан и двух организаций из России по подозрению в незаконной деятельности в киберпространстве.

3 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейских лидеров ужесточить экономическое давление на Россию, включая новые санкции и ограничения в ключевых секторах. Выступая на международной конференции в Брюсселе, Стармер подчеркнул, что текущих мер ЕС недостаточно для сдерживания «агрессивной политики Москвы». Он предложил расширить санкции на энергетический сектор, высокие технологии и банковскую систему.

Ранее в Британии лишили аккредитации российского дипломата.