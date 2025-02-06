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В Британии лишили аккредитации российского дипломата

МИД Великобритании лишил аккредитации дипломата РФ
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Depositphotos

МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата Андрея Келина. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Великобритании.

В ведомстве заявили, что это решение приняли в ответ на «неспровоцированное и необоснованное» решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре.

Вероятно, МИД Великобритании так отреагировало на лишение аккредитации сотрудника посольства в России Эдвара Прайора. Еще в ноябре дипведомство назвало обвинения со стороны Москвы «злонамеренными и безосновательными».

В январе газета Politico сообщила, что немецкие власти предложили Евросоюзу ограничить российским дипломатам доступ в страны — члены регионального содружества из-за «гибридных угроз».

По информации журналистов, Берлин хочет сократить время аккредитации и ограничить свободу передвижения владельцев российских дипломатических паспортов. Также немецкое руководство намерено ввести санкции против кораблей, которые оно считает причастными к транспортировке энергоресурсов из РФ.

Ранее предприниматель Илон Маск назвал Британию «полицейским государством».

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