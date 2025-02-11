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Британия ввела новые антироссийские санкции из-за кибератак

Британия ввела санкции против шести граждан и двух компаний из России
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания ввела санкции против шести граждан и двух организаций из России по подозрению в незаконной деятельности в киберпространстве. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что Лондон подозревает Zservers в участии в кибератаках с использованием вредоносных программ-вымогателей. В черный список также вошел российский провайдер Xhost Internet Solutions, который, как утверждается, принадлежит и используется компанией Zservers.

Также во вторник сообщалось, что против сервиса Zservers санкции ввели США и Австралия.

3 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейских лидеров ужесточить экономическое давление на Россию, включая новые санкции и ограничения в ключевых секторах. Выступая на международной конференции в Брюсселе, Стармер подчеркнул, что текущих мер ЕС недостаточно для сдерживания «агрессивной политики Москвы». Он предложил расширить санкции на энергетический сектор, высокие технологии и банковскую систему.

Ранее в Британии лишили аккредитации российского дипломата.

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