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Путин поручил разобраться с поиском без вести пропавших на СВО

Путин поручил МО представить предложения по улучшению поиска участников СВО
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны страны до 1 апреля 2025 года представить предложения, которые позволят улучшить поиск пропавших без вести участников специальной военной операции. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен министр обороны России Андрей Белоусов.

13 февраля сообщалось, что число пропавших без вести людей, которых разыскивает Международный комитет Красного Креста в связи с украинским конфликтом, выросло до 50 тысяч человек.

В марте 2022 года МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает данные о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.

Ранее Путин установил ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести военных.

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