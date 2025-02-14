В МИД КНР оценили предложение Трампа по сокращению ядерного арсенала

МИД КНР: 90% всего ядерного арсенала в мире принадлежит США и РФ

КНР не принимает участия в гонке вооружений и поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел (МИД) Го Цзякунь, передает РИА Новости.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова американского президента Дональда Трампа о желании начать переговоры с Москвой и Пекином по поводу сокращения ядерного арсенала.

Как отметил дипломат, в настоящее время 90% всего ядерного арсенала в мире принадлежит РФ и США.

«Ядерное разоружение должно следовать основным принципам, включая поддержание глобальной стратегической стабильности и обеспечение того, чтобы не поставить под угрозу безопасность всех стран», — подчеркнул он.

Го Цзякунь добавил, что китайское руководство готово и дальше работать вместе с Москвой и Вашингтоном для поддержания многостороннего механизма ООН по контролю над оружием массового поражения.

Также во время встречи с журналистами представитель ведомства ответил на вопрос о том, могут ли последние контакты РФ и США повлиять на китайско-российские отношения. Дипломат заверил, что Пекин намерен и дальше развивать всестороннее стратегическое сотрудничество с Москвой и непрерывно углублять «беспроигрышное взаимодействие», пишет ТАСС.

13 февраля Дональд Трамп сообщил, что планирует организовать саммит с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Его основной темой станет сокращение арсенала ядерных вооружений, уточнил он.

Ранее в РФ заявили о готовности к переговорам с США по контролю над вооружениями.