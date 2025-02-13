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Трамп планирует провести саммит с Си и Путиным о сокращении ядерного арсенала

Трамп заявил о планах по саммиту с Си и Путиным о сокращении ядерных вооружений
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует организовать саммит с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, темой которого будет сокращение арсенала ядерных вооружений. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер рассказал, что одна из первых встреч, которую он хочет провести, будет с Путиным и Си.

«И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое ... (встреча будет посвящена - ред.) замедлению, прекращению и сокращению ядерного оружия», — сказал Трамп в Белом доме.

Он добавил, что видит возможность проведения трехстороннего саммита с руководством РФ и КНР и выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится.

13 февраля Дональд Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмерки» (G8) с участием России. Он назвал исключение Москвы из клуба ошибкой, отдав предпочтение прежнему формату.

Ранее сообщалось, что Трамп никогда не согласится снять все санкции с России.

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