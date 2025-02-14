Медведев объяснил желание Шольца ввести режим ЧС в Германии

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что желание канцлера ФРГ Олафа Шольца ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине связано с грядущими выборами в бундестаг. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Продиктовано это алармистское заявление до того вполне спокойной немецкой «ливерной колбасы» Шольца двумя факторами: желанием выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса Дональда Трампа в Европе; выборами в бундестаг», — заявил Медведев.

Зампреда Совбеза РФ подчеркнул, что на самом деле украинский вопрос в политике Шольца вторичен.

Шольц призвал парламент ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. По словам канцлера, переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина не были неожиданностью, но подобное событие требует «четкого, быстрого и решительного позиционирования» Европы.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух глав государства продлилась почти полтора часа. Российский и американский лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить.

Ранее Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров по Украине.