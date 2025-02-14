Украина владеет 22 из 30 критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, страна способна экспортировать уран в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico.

По его словам, Украина занимает первое место в Европе по запасам урана.

«Мы способны закрыть не только собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран. <...> Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Лишь 10% разведанных запасов разрабатывается», — заявил Шмыгаль.

До этого британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что Украину «отымели». По его словам, конфликт будет решен без участия официального Киева в переговорном процессе.

В свою очередь глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соседствующие с Украиной государства уверены в ее скором распаде. В качестве примера автор статьи привел слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, который заявлял, что Украину в скором времени ждет раздел.

Ранее в Раде призвали провести ревизию полезных ископаемых.