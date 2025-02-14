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Россияне высказали свое мнение по отношению к Путину

ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян, столько же одобряют его работу
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Уровень доверия российских граждан к их президенту Владимиру Путину увеличился на 2 п. п. за неделю и составил 80%, столько же опрошенных россиян страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Опрос проводился в период с 7 по 9 февраля среди 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.

Участники опроса также положительно оценили работу правительства России (53%). 57% граждан отметили, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свою работу хорошо.

На прошлой неделе сообщалось, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78%.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов отмечал, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.

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