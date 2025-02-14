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Маск признался, что уже давно имеет доступ к секретным сведениям

Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям
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Amanda Perobelli/Reuters

Американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск в соцсети X заявил, что уже на протяжении многих лет располагает доступом к совершенно секретным сведениям.

«У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено», — написал предприниматель.

Он пожаловался, что американские власти засекречивают слишком много информации.

Маск отметил, что, если какие-то данные легко можно найти в сети или они заведомо очевидны, их не нужно засекречивать. По мнению бизнесмена, это мешает взаимодействию правительственных ведомств.

До этого Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран. По его мнению, Штатам необходимо обратить внимание на внутренние дела и прекратить продвигать «смену режимов повсюду».

Также миллиардер заявил, что агентство Reuters получало миллионы долларов от американских властей за введение аудитории в заблуждение.

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