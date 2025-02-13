Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран

Маск: США нужно прекратить продвигать смену режимов в других странах

Соединенным Штатам нужно обратить внимание на внутренние дела и прекратить продвигать «смену режимов повсюду». Об этом заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, предприниматель Илон Маск на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду», — подчеркнул он.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что беглые лидеры венесуэльской оппозиции получили миллиарды долларов от Агентства США по международному развитию (USAID).

3 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что деятельностью USAID руководят «помешанные радикалы» и пообещал их «убрать».

В тот же день штаб-квартира агентства в Вашингтоне была закрыта по решению администрации нынешнего главы государства. При этом вся компьютерная техника организации, на которой хранятся конфиденциальные данные, оказалась в распоряжении сотрудников Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Ранее сообщалось, что Маск ночует в Белом доме.