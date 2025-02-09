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Пушков объяснил, зачем Трамп разогнал USAID

Сенатор Пушков: деятельность USAID вылилась бы в подготовку свержения Трампа
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп разогнал Агентство по международному развитию (USAID), поскольку оно было оплотом его политических противников, и могло подготовить «смену режима» действующего главы государства в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Натренированное на финансировании оппозиции и журналистов в странах с неугодными США «режимами», Агентство финансировало также западные СМИ, которые вели кампанию по дискредитации Трампа в США и в целом на Западе. И, продолжи оно эту деятельность в прежнем русле, она вылилась бы в подготовку «смены режима» самого Трампа в самих США», — написал Пушков.

По мнению сенатора, решением закрыть USAID Трамп и Илон Маск пытаются нанести удар по одной из ключевых фигур «глубинного государства». В лице USAID Трамп увидел воплощение всего враждебного в политике и в идеологии, указал он.

3 февраля штаб-квартиру USAID в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента США Дональда Трампа.

Позднее сообщалось, что Трамп планирует объединить закрытое агентство USAID с Государственным департаментом и сократить численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее в Германии назвали США «Трампсильванией».

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