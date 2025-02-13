Маск обвинил агентство Reuters во введении аудитории в заблуждение

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск в соцсети X заявил, что агентство Reuters получало миллионы долларов от американских властей за введение аудитории в заблуждение.

«Правительство платило миллионы долларов за крупномасштабное введение общества в заблуждение. Это то, о чем говорится в договоре», — написал он в ответ на публикацию пользователя со скриншотами предполагаемой оплаты агентству.

Пользователь X указывал, что Пентагон заплатил агентству $9 млн за «социологические» проекты.

Маск назвал деятельность Reuters «полнейшим обманом».

До этого миллиардер пошутил над так называемыми «независимыми СМИ» на Украине и в России, которые спонсировало USAID.

3 февраля телеканал Fox News сообщил, что штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации американского президента Дональда Трампа. За день до этого перестали работать сайт агентства и его страница в социальной сети X.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали возможную причину заморозки деятельности USAID.