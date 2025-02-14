«Действует агрессивно»: эксперт раскрыл смысл зеркальных пошлин Трампа

Введением пошлин президент США Дональд Трамп хочет скорректировать торговый баланс США. Он действует агрессивно, стремясь заставить другие страны покупать больше американских товаров, объяснил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Его логика выглядит последовательной, но товары из Китая продолжат поступать в Штаты через другие каналы, заявил он в беседе с RT.

Тарифами Трамп обложил продукцию, импортируемую из Мексики, Канады и Китая, что грозит им как экономическими, так и политическими, потрясениями, а также социальными возмущениями, ведь именно на потребителей в конечном итоге ляжет дополнительная нагрузка, объяснил Ярыгин.

«Эти страны, защищая свои экономики, ответили тем, что ввели или обещали ввести тарифы. И Трамп в ответ на эти тарифы и ограничения будет вводить, как он считает, справедливые пошлины на импортируемые товары в США», — подчеркнул он.

Он назвал логику Трампа в целом последовательной, предположив дальнейшее введение тарифных и пошлинных ограничений на ввозимую продукцию – до тех пор, пока политик не решит, что он достаточно стабилизировал торговый баланс. Это отразится на торговых отношениях с Китаем – производители из КНР будут искать другие каналы. В итоге китайские товары продолжат поступать в Штаты, но уже, например, из Таиланда и других стран.

По мнению американиста, Трамп выглядит в этом плане полным решимости, поэтому будет продолжать это давление, в том числе вскоре оно затронет и Японию, которую до сегодняшнего момента миновала угроза ужесточения экономической политики со стороны Вашингтона.

«Все эти партнеры в любом случае получат эти пошлины, вопрос только размеров. Эти партнеры неизбежно примут эти тарифы и пошлины», — заключил эксперт.

Напомним, Трамп назвал 13 февраля 2025 года «великим днем» введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США. Несколькими днями ранее он подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия, в силу документ вступит 4 марта. Уточняется, что для Канады американские тарифы на сталь и алюминий могут составить 50%, а не 25%. Япония уже обратилась к США с просьбой отменить пошлины на сталь и алюминий для ее компаний.

В Евросоюзе ранее заявили, что ответят США за ввод пошлин.