Токио обратился к Вашингтону по поводу пошлин на сталь и алюминий

Япония попросила США отменить пошлины на сталь и алюминий для ее компаний

Токио обратился к американскому правительству с просьбой освободить японские компании от необходимости платить пошлины в размере 25% на сталь и алюминий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности азиатской страны Ёдзи Муто.

«Мы направили администрации США соответствующий запрос», — сказал глава профильного ведомства.

Он добавил, что кабинет министров Японии продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Токио намерен принимать необходимые меры с учетом того, как действия США будут влиять на японский бизнес.

10 февраля американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в страну. Ожидается, что документ вступит в силу 4 марта.

На следующий день премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что президент США согласился рассмотреть вопрос об отмене пошлин для компаний из его страны. По словам главы правительства, он провел переговоры с хозяином Белого дома и представил ему аргументы в пользу пересмотра санкционного списка.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) пообещали принять жесткие меры в ответ на ввод пошлин со стороны США.