Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Токио обратился к Вашингтону по поводу пошлин на сталь и алюминий

Япония попросила США отменить пошлины на сталь и алюминий для ее компаний
close
Aly Song/Reuters

Токио обратился к американскому правительству с просьбой освободить японские компании от необходимости платить пошлины в размере 25% на сталь и алюминий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности азиатской страны Ёдзи Муто.

«Мы направили администрации США соответствующий запрос», — сказал глава профильного ведомства.

Он добавил, что кабинет министров Японии продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Токио намерен принимать необходимые меры с учетом того, как действия США будут влиять на японский бизнес.

10 февраля американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в страну. Ожидается, что документ вступит в силу 4 марта.

На следующий день премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что президент США согласился рассмотреть вопрос об отмене пошлин для компаний из его страны. По словам главы правительства, он провел переговоры с хозяином Белого дома и представил ему аргументы в пользу пересмотра санкционного списка.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) пообещали принять жесткие меры в ответ на ввод пошлин со стороны США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами