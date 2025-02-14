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Трамп захотел начать переговоры по Украине без участия Евросоюза

Христофору: Трамп отправил Келлога в Европу, чтобы отвлечь ЕС от переговоров
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога в Европу на Мюнхенскую конференцию по безопасности нужен, чтобы отвлечь внимание Брюсселя от переговоров по Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил журналист Алекс Христофору.

«Келлог был отвлекающим маневром… Для этого его и отправили (в ЕС - прим. ред.), чтобы отвлечь внимание в то время, пока будет происходить настоящее заключение сделки», — подчеркнул он.

Журналист подытожил, что поездка Келлога в Европу нужна Трампу, чтобы не допустить срыва дипломатического урегулирования на Украине со стороны Украины или Европы.

До этого министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что достичь долгосрочного мира на Украине не получится без участия в переговорах европейцев и украинцев.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

Ранее Макрон рассказал о влиянии политики Трампа на Европу.

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Переговоры о мире на Украине
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