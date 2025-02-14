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В МИД Японии оценили текущие взаимоотношения с Россией

Глава МИД Японии Ивая впервые призвал к взаимопониманию с Россией
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Kyodo News/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая впервые заявил о необходимости взаимопонимания с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства высказался об отношениях между Москвой и Токио в ходе пресс-конференции.

По данным агентства, в последние несколько лет японские чиновники говорили только о трудностях во взаимоотношениях с Россией и готовности отстаивать национальные интересы. Ивая не был исключением, поэтому его последнее высказывание сочли «необычным».

«Между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, но, с другой стороны, мы считаем, что Россия — страна-сосед, и необходимо взаимопонимание», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможном пересмотре политики Токио в отношении Москвы в связи с ее недавними контактами с Вашингтоном.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, диалог России и США крайне важен для урегулирования украинского кризиса. В связи с этим Япония внимательно следит за развитием ситуации, добавил он.

12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на вопрос о суверенитете Украины.

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