Генсек кабмина Японии ушел от ответа о суверенитете Украины после слов Трампа

Генсек кабмина Яапонии Хаяси ушел от ответа на вопрос о суверенитете Украины

Япония работает над установлением на Украине справедливого мира. Так генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси оценил тему суверенитета Украины в контексте последних заявлений президента США Дональда Трампа о бесперспективности для Киева возвращения к границам 2014 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Как я уже говорил, мы с большим вниманием следим за различными движениями вокруг Украины, и мы продолжим вместе с мировым сообществом работать над тем, чтобы на Украине как можно быстрее установился справедливый и продолжительный мир», - подчеркнул он, отвечая на вопрос о поддержке Японией суверенитета Украины.

Трамп заявлял, что Украина вряд ли вернет обратно свои территории и вернется к границам 2014 года.

Также он назвал непрактичным и маловероятным членство Украины в Североатлантическом альянсе.

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам республиканца, беседа прошла очень хорошо.

Глава Белого дома отметил, что было поднято множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Среди прочего американский лидер выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными, поскольку пришло время остановить конфликт.

Ранее Путин выразил готовность принять в России представителей США.