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В Париже заявили о невозможности переговоров по Украине без Евросоюза

Глава МИД Франции Аддад: мир на Украине невозможен без участия ЕС
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Depositphotos

Достичь долгосрочного мира на Украине не получится без участия в переговорах европейцев и украинцев, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире радио Franceinfo, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, телефонные переговоры создают много шума, однако «важно то, что происходит на земле». Министр выразил мнение, что прочный мир невозможен без участия Европы, поскольку у стран-участниц ЕС, по мнению Аддада, одна из основных ролей в обеспечении безопасности Украины.

Аддад также считает, что Украине необходимо дать гарантии безопасности. Однако он не ответил на вопрос, готовы ли Франция и Великобритания отправить на Украину миротворцев.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Европа утратила центральную роль в урегулировании конфликта на Украине из-за собственных действий.

12 февраля президент России Владимир Путин провел с коллегой из США Дональдом Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире после его беседы с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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