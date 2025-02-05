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Сенат США одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора

NBC News: сенат одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора США
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Alex Brandon/AP

Сенат США одобрил кандидатуру Памелы Бонди на должность генерального прокурора страны (главы минюста), которую выдвинул глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает NBC News.

«Ее кандидатура была утверждена 54 голосами против 46», — говорится в сообщении.

59-летняя Бонди занимала пост генерального прокурора Флориды с 2011 по 2019 год, став первой женщиной, избранной на эту должность.

Незадолго до этого сообщалось, что комитет по разведке американского сената рекомендовал утвердить выдвинутую главой государства Дональдом Трампом кандидатуру Тулси Габбард на пост руководителя Национальной разведки США. По имеющимся сведениям, за Габбард проголосовало большинство членов комитета. Если на следующей неделе кандидатуру Габбард одобрит уже полный состав сената, то она будет приведена к присяге.

28 января стало известно, что американский сенат утвердил кандидатуру Скотта Бессента на пост главы минфина США. Кандидатуру Бессента поддержали 68 человек, 29 высказались против.

Ранее американскому политику с червем в мозге подсказывали на заседании сената США.

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