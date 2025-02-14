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Украина исключила переговоры с Россией на Мюнхенской конференции

Литвин: Украина должна говорить в Мюнхене с Европой и США, но не с Россией
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Советник украинского президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова передает украинский телеканал «Общественное».

Он подчеркнул, что официальная позиция Киева предусматривает диалог с Москвой только после согласования с западными партнерами.

«Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами», — сказал Литвин.

13 февраля американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Политик также сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Путину в урегулировании конфликта на Украине.

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