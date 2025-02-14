Зеленский опубликовал видео из поезда

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео из поезда и заявил о кадровых изменениях в воздушных силах страны.

«Нам надо укрепить наши воздушные силы, именно авиационный компонент — нашу военную авиацию. Я поручил главкому [Александру Сырскому] переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего воздушных сил», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что заслушал «очень важные доклады» по ситуации на фронте.

13 февраля украинский лидер заявил, что для обеспечения мира на территории республики нужно разместить миротворческий контингент в 100 тысяч солдат.

Как писала газета The New York Times, Европе было бы сложно отправить на Украине даже более скромное число европейских солдат, например 40 тыс.

Ранее Трамп объяснил последовательность звонков Путину и Зеленскому.