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Трамп рассказал, что хотел бы обсудить с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп заявил, что хотел бы скорее встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Трампа, рассматривает ли он возможность проведения трехстороннего саммита США, России и Китая.

Президент США подчеркнул, что представляет себе такую ситуацию, когда «все немного успокоится».

Он напомнил, что после его первого срока в 2021 году не было российско-украинского и ближневосточного конфликтов.

Трамп добавил, что во время встреч с Путиным и Си Цзиньпином хотел бы обсудить «сокращение вдвое военных бюджетов».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад, если лидеры государств, включая Трампа, посетят Москву на 9 Мая.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее в Кремле раскрыли, кто выступил инициатором по переговорам Трампа и Путина

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