Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире после его беседы с Путиным

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа «лучшим переговорщиком в мире» по итогам беседы с лидером РФ Владимиром Путиным. Такое заявление Хегсет сделал в Брюсселе перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте, его цитирует РИА Новости.

«Думаю, вы увидели вчера, как президент Трамп, который сам является самым лучшим переговорщиком в мире, свел вместе две стороны для нахождения мира путем переговоров»‎, — сказал Хегсет.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее в России отреагировали на слова шефа Пентагона о границах Украины