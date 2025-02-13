На Западе назвали вероятную дату заключения соглашения Москвы и Киева

FT: на Украине допустили заключение соглашения к Пасхе или Дню Победы

Киев и Москва могут заключить мирное соглашение весной 2025 года. Об этом газете Financial Times (FT) сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

«Трамп и Путин, вероятно, попытаются добиться прекращения огня к Пасхе, которую будут праздновать 20 апреля, или 9 мая, когда Россия будет праздновать победу над нацистской Германией», — заявил собеседник издания.

Неназванный украинский чиновник добавил, что Зеленский не знал о телефонном разговоре Трампа с Путиным, пока американский президент не позвонил в Киев.

Сам Зеленский отметил, что ему было «не очень приятно» узнать, что американский лидер первым поговорил с президентом РФ. Киев надеялся, что сможет убедить Трампа выработать общую позицию по привлечению России к переговорам, и предложил доступ к своим запасам редкоземельных металлов в обмен на поддержку США.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Главы государств согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить.

Ранее в Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным.