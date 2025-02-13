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В ЕС напомнили о необходимости участия Украины в переговорах

ЕК: Евросоюз настаивает на включение Украины в процесс переговоров
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Global Look Press

Комментируя прошедший разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, в Евросоюзе призвали включить Украину в переговорный процесс. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без Украины… Украина как наиболее затронутая сторона должна быть частью таких переговоров», — заявила она.

Пиньо добавила, что в Евросоюзе напрямую связывают безопасность Украины с безопасностью союза. Официальный представитель Еврокомиссии указала, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует провести обсуждение последних событий с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции.

До этого журнал The Economist писал, что после разговора Путина и Трампа Киев пал духом, а Владимир Зеленский и его европейские сторонники с ужасом ждут, что Вашингтон их бросит. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что процесс урегулирования конфликта, вероятно, пройдет без участия Украины. В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте при этом назвал беседу Путина и Трампа удачной и заявил, что она «создает впечатление» начала переговоров. Что еще говорят о контактах президентов РФ и СШАв материале «Газеты.Ru».

В свою очередь глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Европа не должна играть вторичную роль в переговорах по конфликту на Украине. Также политик уточнил, что любые диалоги «в направлении мира» являются позитивными.

Ранее Лавров удивился реакции мира на разговор Путина и Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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