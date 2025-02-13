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В Кремле заявили, что Путин и Трамп общаются в конструктивном тоне

Песков: Путин и Трамп способны обсуждать самые сложные проблемы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны вести общение в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

«Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный. В целом, еще с прошлой каденции президента Трампа между ними выстроились достаточно конструктивные отношения, которые продолжаются до сих пор. Они позволяют двум президентам конструктивно обсуждать самые сложные проблемы», - сказал пресс-секретарь.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что беседа президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стала «унижением для Европы».

Ранее в Кремле заявили, что Путин будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.

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