В Германии назвали «унижением Европы» беседу Трампа с Путиным

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что беседа президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стала «унижением для Европы». Ее слова приводит телеканал N-tv.

По ее словам, нет ничего плохого в беседе двух лидеров, однако Украина, как и Европа, не были проинформированы о планах Трампа связаться с Путиным. Она считает, что президент США хочет вести переговоры об Украине «без ее присутствия и присутствия европейцев».

«Германия под руководством Олафа Шольца также потерпела полный провал в реализации настоящего поворотного момента. Теперь мы расплачиваемся за это», — посетовала Штрак-Циммерманн.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее Орбан высмеял ЕС за «ничтожную» позицию по конфликту на Украине.