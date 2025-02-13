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Генсек НАТО заявил, что в альянсе «приняли к сведению» инициативу Трампа по Украине

Рютте: минобороны стран НАТО приняли к сведению инициативу Трампа по Украине
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Global Look Press

Министерства обороны стран НАТО уже обсудили инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению инициативу президента Трампа. Министры провели дискуссию по последним событиям», — сказал Рютте.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это был первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за устранение первопричин конфликта и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

13 февраля председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что беседа президента Трампа и Путина стала унижением для Европы.

Ранее сообщалось, что Россия и США не обсуждали участие ЕС в украинском урегулировании.

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Переговоры о мире на Украине
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