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Россия и США не обсуждали участие ЕС в украинском урегулировании

Песков: Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в украинском урегулировании
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AP, Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом вопрос о вовлечении стран ЕС в процесс урегулирования ситуации в Украине не поднимался. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

«Это никак не обсуждалось. Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе», - сказал Песков.

13 февраля журнал The Economist сообщил, что после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Киев пал духом, а Владимир Зеленский и его европейские сторонники с ужасом ждут, что Вашингтон их бросит. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что процесс урегулирования, вероятно, пройдет без участия Украины. Генсек НАТО Марк Рютте при этом назвал беседу Путина и Трампа удачной и заявил, что она «создает впечатление» начала переговоров. Что еще говорят о контактах президентов РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что рабочие контакты между Россией и Соединенными Штатами будут шире развернуты в ближайшее время.

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