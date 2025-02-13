Песков: Эр-Рияд подходит как место встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что столица Саудовской Аравии Эр-Рияд подходит как возможное место встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что никаких решений о возможном месте встрече двух лидеров пока не принималось.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там.

D министерстве информации королевства позднее заявили, что Саудовская Аравия в настоящее время не начинала подготовку ко встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее эксперт подвел итоги переговоров Путина и Трампа.